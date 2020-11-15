شركة فيسبوك تفاجئ جمهورها ....بإقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام مجلس شورى النهضة في تونس يعقد اجتماعاً تاريخي وحسم مصير الغنوشي الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قراراً مصرياً غير مسبوق 15دولة آسيوية توقع اليوم أكبر إتفاقية تجارية في العالم في تطورات خطيرة وغير مسبوقة...إطلاق صواريخ على عاصمة إيتريا من داخل إثيوبيا في تطورات هي الأخطر وتمهيدً لحوثنة البرلمان المليشيات الحوثية تطلق حملة انتخابات برلمانية جديدة صراعات تعصف بقيادات الإنقلاب في عدن وفصيل انفصالي يتهم مليشيات الإنتقالي بإختطاف نجل أحد أبرز قياداته الحكومة اليمنية : تحذر من مخططات إيران في البحر الأحمر وتطالب دول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتها القانونية مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحتجز 50 جريحاً من تعز وتمنعهم من المغادرة لتلقي العلاج في عمان قائد للمنطقة العسكرية الثالثة الجديد يتسلم مهامه الجديدة
قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية اقتباس تقنية مميزة جديدة تم اعتمادها لتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" إلى تطبيقيها الآخرين "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام".
وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم إطلاق تحديث جديد لتطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام"، الذي تضمن تغيير شامل في تصميمها وتم تزويده بتقنية جديدة مميزة وهي "الرسائل المختفية".
وتعتمد تلك التقنية المقتبسة من "واتسآب" على تحديد المستخدم وقتا معينا لنشر رسالة تختفي في وقت معين يحدده المستخدم.
واتسآب تكشف عن ميزة طال انتظارها واعتمدت "فيسبوك" على ميزة جديدة تم دعمها لتلك التقنية، وهي أن تختفي الرسالة من "ماسنجر" أو "إنستغرام" بمجرد رؤيتها.
ولتفعيل تلك التقنية المقتبسة من تطبيق "واتسآب" التي تم دعمها لإصدارات الهواتف المحمولة "أندرويد" و"آي أو إس" يمكن فقط اتباع الخطوات التالية: - افتح تطبيقي ماسنجر أو إنستغرام.
- اسحب لأعلى على جهازك المحمول في سلسلة الدردشة الموجودة لديك.