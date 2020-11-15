15دولة آسيوية توقع اليوم أكبر إتفاقية تجارية في العالم في تطورات خطيرة وغير مسبوقة...إطلاق صواريخ على عاصمة إيتريا من داخل إثيوبيا في تطورات هي الأخطر وتمهيدً لحوثنة البرلمان المليشيات الحوثية تطلق حملة انتخابات برلمانية جديدة صراعات تعصف بقيادات الإنقلاب في عدن وفصيل انفصالي يتهم مليشيات الإنتقالي بإختطاف نجل أحد أبرز قياداته الحكومة اليمنية : تحذر من مخططات إيران في البحر الأحمر وتطالب دول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتها القانونية مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحتجز 50 جريحاً من تعز وتمنعهم من المغادرة لتلقي العلاج في عمان قائد للمنطقة العسكرية الثالثة الجديد يتسلم مهامه الجديدة اعتقالات في قطر ووزارة الداخلية تكشف التفاصيل وهوية المعتقلين محمد بن سلمان يصارح الشعب السعودي ويكشف بالأرقام خسائر الميزانية السعودية للسعوديات فقط 5 ضوابط خاصة تكشفها وزارة الداخلية بخصوص بطاقة الهوية الوطنية
أفادت مصادر دبلوماسية إقليمية، في حديث لوكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، بسقوط عدة صواريخ على عاصمة إريتريا أسمرة، أطلقت من داخل أراضي إثيوبيا.
ونقلت "الوكالة " عن 5 دبلوماسيين إقليميين أن أسمرة تعرضت لقصف بـ3 صواريخ على الأقل في تصعيد حاد للنزاع المستمر منذ 11 يوما بين الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات المحلية في ولاية تيغراي شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.
وأوضحت 3 مصادر دبلوماسية، أن صاروخين من أصل الـ3 على الأقل أصابا مطار أسمرة.
وقتل مئات الأشخاص في اشتباكات مسلحة منذ إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة القوات المحلية جيدة التدريب في تيغراي، يوم 4 نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية في المنطقة.
وأعربت الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الإفريقي ولمنظمات إنسانية، عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، محذرة من تدهور الوضع الإنساني هناك.
وكان قائد القوات المتمردة في تيغراي، ديبريتسيون غيبريمايكل، قد قال في 10 نوفمبر، إن إريتريا أرسلت وحدات إلى إثيوبيا لدعم القوات الاتحادية