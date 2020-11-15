15دولة آسيوية توقع اليوم أكبر إتفاقية تجارية في العالم في تطورات خطيرة وغير مسبوقة...إطلاق صواريخ على عاصمة إيتريا من داخل إثيوبيا في تطورات هي الأخطر وتمهيدً لحوثنة البرلمان المليشيات الحوثية تطلق حملة انتخابات برلمانية جديدة صراعات تعصف بقيادات الإنقلاب في عدن وفصيل انفصالي يتهم مليشيات الإنتقالي بإختطاف نجل أحد أبرز قياداته الحكومة اليمنية : تحذر من مخططات إيران في البحر الأحمر وتطالب دول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتها القانونية مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحتجز 50 جريحاً من تعز وتمنعهم من المغادرة لتلقي العلاج في عمان قائد للمنطقة العسكرية الثالثة الجديد يتسلم مهامه الجديدة اعتقالات في قطر ووزارة الداخلية تكشف التفاصيل وهوية المعتقلين محمد بن سلمان يصارح الشعب السعودي ويكشف بالأرقام خسائر الميزانية السعودية للسعوديات فقط 5 ضوابط خاصة تكشفها وزارة الداخلية بخصوص بطاقة الهوية الوطنية
اتهم فصيل بارز في الحراك الجنوبي "الانفصالي" باليمن،مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا باختطاف نجل أحد قياداته بمحافظة لحج .
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، بمحافظة لحج.
وأوضح البيان أن قوات تابعة للانتقالي اختطفت نجل الشيخ ”علي الحوشبي“ رئيس فرع المجلس بمدينة المسيمير التابعة لمحافظة لحج. وعبر المجلس في البيان عن إدانته لما سماها ”التصرفات الرخيصة في اختطاف أبناء المناضلين، واستخدامهم كرهائن (لدى الانتقالي)“.
وأضاف: "هذه الخطوة لا تمت لأي عمل نضالي أو أخلاقي، بل هي من سلوك العصابات“ داعيا العقلاء والشخصيات الاجتماعية والوجهاء (بلحج) إلى التدخل لوقف ما وصفها "الأعمال الصبيانية والكارثية" قبل فوات الأوان.
وعرف مجلس الحراك الثوري الذي يمتلك نفوذا شعبيا، خاصة بمحافظتي عدن وحضرموت، بمواقفه المناوئة للسعودية والإمارات، وطالب مرارا بخروج التحالف الذي يصفه بـ”الاحتلال“ من المحافظات الجنوبية