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صراعات تعصف بقيادات الإنقلاب في عدن وفصيل انفصالي يتهم مليشيات الإنتقالي بإختطاف نجل أحد أبرز قياداته

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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اتهم فصيل بارز في الحراك الجنوبي "الانفصالي" باليمن،مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا باختطاف نجل أحد قياداته بمحافظة لحج .

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، بمحافظة لحج.

وأوضح البيان أن قوات تابعة للانتقالي اختطفت نجل الشيخ ”علي الحوشبي“ رئيس فرع المجلس بمدينة المسيمير التابعة لمحافظة لحج. وعبر المجلس في البيان عن إدانته لما سماها ”التصرفات الرخيصة في اختطاف أبناء المناضلين، واستخدامهم كرهائن (لدى الانتقالي)“.

وأضاف: "هذه الخطوة لا تمت لأي عمل نضالي أو أخلاقي، بل هي من سلوك العصابات“ داعيا العقلاء والشخصيات الاجتماعية والوجهاء (بلحج) إلى التدخل لوقف ما وصفها "الأعمال الصبيانية والكارثية" قبل فوات الأوان.

وعرف مجلس الحراك الثوري الذي يمتلك نفوذا شعبيا، خاصة بمحافظتي عدن وحضرموت، بمواقفه المناوئة للسعودية والإمارات، وطالب مرارا بخروج التحالف الذي يصفه بـ”الاحتلال“ من المحافظات الجنوبية

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