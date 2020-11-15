الحكومة اليمنية : تحذر من مخططات إيران في البحر الأحمر وتطالب دول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتها القانونية

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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كشفت الحكومة اليمنية الشرعية،أن تصاعد الأنشطة الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي بتخطيط وإيعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب، يؤكد عدم اكتراثها بجهود إحلال السلام في اليمن.

وأشارت إلى أن تسيير الزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، يوضح مضي الحوثيين في تنفيذ الأجندة الإيرانية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

خطر عالمي كما أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن تصاعد وتيرة هذه الأعمال التخريبية مؤخرا مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني، حسن ايرلو، للعاصمة صنعاء، لا تمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار بل لأمن وسلامة السفن التجارية وإمدادات النفط العالمي وتشكل خطراً إرهابياً غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، القيام بسؤولياتهم القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، مشدداً على ضرورة التصدي للأنشطة الارهابية التي يقف خلفها النظام في إيران وأدواته من الميليشيات الطائفية في المنطقة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي.

يشار إلى أنه وفي وقت سابق من السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، العثور على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف إنه تم اكتشاف وإزالة 157 لغماً بحرياً نشرها الحوثيون عشوائياً حتى الآن، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

أعمال إرهابية وتهديد للملاحة وكانت قوات الجيش اليمني، تمكنت بمساندة القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية، من إحباط عملاً إرهابياً هو الثاني خلال 24 ساعة يستهدف الملاحة البحرية في مياة البحر الأحمر قبالة سواحل حجة شمال غربي اليمن.

وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، مساء الخميس، فإن ميليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، أطلقت زورقا مفخخا مسيرا عن بعد، من محافظة الحديدة باتجاه خط الملاحة الدولي.

زورق حوثي في البحر الأحمر زورق حوثي في البحر الأحمر كما نقل عن مصدر عسكري، أن قوات التشكيل بالتعاون مع قوات التحالف تمكنت من السيطرة على زورق بحري قبل انفجاره، فيما تمكنت قوات التحالف من تفجير زورقين مفخخين مساء الأربعاء في مياة البحر الأحمر أيضا وفي ذات المكان، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي بهذه الأعمال الإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن البحري في خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر، كما تعرض حياة عشرات الصيادين لمخاطر الموت.

يذكر أن الميليشيات الحوثية سيرت ما لا يقل عن 5 زوارق مفخخة خلال العام الجاري قبالة سواحل البحر الأحمر، بالإضافة لعشرات الألغام البحرية العائمة، وذلك في تهديد منها للخط البحري الدولي وحركة التجارة العالمية