مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحتجز 50 جريحاً من تعز وتمنعهم من المغادرة لتلقي العلاج في عمان قائد للمنطقة العسكرية الثالثة الجديد يتسلم مهامه الجديدة اعتقالات في قطر ووزارة الداخلية تكشف التفاصيل وهوية المعتقلين محمد بن سلمان يصارح الشعب السعودي ويكشف بالأرقام خسائر الميزانية السعودية للسعوديات فقط 5 ضوابط خاصة تكشفها وزارة الداخلية بخصوص بطاقة الهوية الوطنية ست مشروبات طبيعية للوقاية من مرض السكر تعرف عليها تصريح ناري ومفاجئ من الإمارات بشأن الأزمة مع قطر يكشف حقيقة موقف ابوظبي دولة خليجية تستعد لترحيل 150 ألف وافد ومقيم معارك ضارية في ”نهم“ منذ ساعات الفجر الأولى وقوات ”الشرعية“ تكبد الحوثيين خسائر فادحة عبدالله النفيسي يحذر من خطر كبير ينتظر دول الخليج
أفاد مصدر عسكري، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في محافظة عدن، "منعت" جرحى للجيش من مغادرة البلاد لتلقي العلاج.
وقال المصدر إن "أكثر من 50 جريحا من الجيش أصيبوا في معارك مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز (جنوب غرب) غادروا المحافظة لتلقي العلاج خارج اليمن".
وأوضح المصدر، أن قوة من الحزام الأمني "اعترضت الجرحى بمحافظة عدن (جنوب)، الجمعة، أثناء اعتزامهم السفر برا إلى سلطنة عمان، ومنعتهم من العبور".
وأضاف: "قامت هذه القوات باحتجاز الجرحى في إحدى النقاط شرق عدن، لمدة 15 ساعة وصادرت جوازاتهم".
وتابع: "أجبرتهم تلك القوات على العودة إلى إحدى المناطق المحاذية لمحافظة تعز"، دون تفاصيل أكثر.
وعادة يجري نقل جرحى الجيش اليمني للعلاج خارج البلاد عبر مطاري عدن، وسيئون (جنوب شرق)، أو برا نحو السعودية وسلطنة عمان، فيما جرحى الحوثيين ينقلون إلى السلطنة جوا عبر تنسيق أممي.