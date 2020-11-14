مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحتجز 50 جريحاً من تعز وتمنعهم من المغادرة لتلقي العلاج في عمان

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 135

أفاد مصدر عسكري، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في محافظة عدن، "منعت" جرحى للجيش من مغادرة البلاد لتلقي العلاج.

وقال المصدر إن "أكثر من 50 جريحا من الجيش أصيبوا في معارك مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز (جنوب غرب) غادروا المحافظة لتلقي العلاج خارج اليمن".

وأوضح المصدر، أن قوة من الحزام الأمني "اعترضت الجرحى بمحافظة عدن (جنوب)، الجمعة، أثناء اعتزامهم السفر برا إلى سلطنة عمان، ومنعتهم من العبور".

وأضاف: "قامت هذه القوات باحتجاز الجرحى في إحدى النقاط شرق عدن، لمدة 15 ساعة وصادرت جوازاتهم".

وتابع: "أجبرتهم تلك القوات على العودة إلى إحدى المناطق المحاذية لمحافظة تعز"، دون تفاصيل أكثر.

وعادة يجري نقل جرحى الجيش اليمني للعلاج خارج البلاد عبر مطاري عدن، وسيئون (جنوب شرق)، أو برا نحو السعودية وسلطنة عمان‎، فيما جرحى الحوثيين ينقلون إلى السلطنة جوا عبر تنسيق أممي.