قائد للمنطقة العسكرية الثالثة الجديد يتسلم مهامه الجديدة

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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تسلم اللواء الركن، منصور بن عبدالله ثوابه، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، صباح اليوم السبت في قيادة المنطقة بمأرب مهمته الجديدة، كقائد للمنطقة العسكرية الثالثة خلفاً للقائم بأعمال قائد المنطقة اللواء الركن، ناصر الذيباني.

وخلال التسليم الذي حضره عدد من قيادات ومنتسبي المنطقة، رحب اللواء ناصر الذيباني، بالقائد الجديد، وأشاد بمواقفه النضالية والبطولية ضد المليشيا الحوثية.

من جهته عبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابه، عن شكره لمنتسبي المنطقة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن مهمته الجديدة ضمن المنطقة التي تصدرت المعركة منذ بدايتها ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

مشيراً إلى أن أفراد وضباط وصف المنطقة العسكرية الثالثة، ما زالوا يقدمون البطولات والتضحيات، ويسهمون إسهاماً فعالاً في معركة استعادة الجمهورية، ودحر مخلفات الإمامة، وأنهم سيظلون كما عهدهم الجميع.

وأضاف أن تعيينه قائداً للمنطقة الثالثة ما هو إلا لمواصلة مشوار من سبقوه من قياداتها الأفذاذ، ممن قدموا من المواقف البطولية والشجاعة التي سيسجلها التاريخ بصفحات من نور، مثمناً ومشيداً بأدوراهم وأعمالهم التي بذلوها في سبيل الذود عن حياض الوطن وحفظ أمنه واستقراره.