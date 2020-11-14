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اعتقالات في قطر ووزارة الداخلية تكشف التفاصيل وهوية المعتقلين

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلنت السلطات القطرية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إثارة النعرات القبلية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في حسابها عبر "تويتر"، مساء الجمعة، إنها ضبطت هؤلاء الأشخاص، بعدما رصدت قيامهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية".

وأضافت الداخلية القطرية أنه جاري إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في حقهم، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي".

وأهابت الداخلية القطرية بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد الالتزام بالقوانين، وعدم الإساءة لأي مكون داخل المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية.

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