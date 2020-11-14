قائد للمنطقة العسكرية الثالثة الجديد يتسلم مهامه الجديدة اعتقالات في قطر ووزارة الداخلية تكشف التفاصيل وهوية المعتقلين محمد بن سلمان يصارح الشعب السعودي ويكشف بالأرقام خسائر الميزانية السعودية للسعوديات فقط 5 ضوابط خاصة تكشفها وزارة الداخلية بخصوص بطاقة الهوية الوطنية ست مشروبات طبيعية للوقاية من مرض السكر تعرف عليها تصريح ناري ومفاجئ من الإمارات بشأن الأزمة مع قطر يكشف حقيقة موقف ابوظبي دولة خليجية تستعد لترحيل 150 ألف وافد ومقيم معارك ضارية في ”نهم“ منذ ساعات الفجر الأولى وقوات ”الشرعية“ تكبد الحوثيين خسائر فادحة عبدالله النفيسي يحذر من خطر كبير ينتظر دول الخليج بعد إصابة محمد صلاح كورونا... قرار عاجل من محافظ الغربية
أعلنت السلطات القطرية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إثارة النعرات القبلية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية القطرية، في حسابها عبر "تويتر"، مساء الجمعة، إنها ضبطت هؤلاء الأشخاص، بعدما رصدت قيامهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية".
وأضافت الداخلية القطرية أنه جاري إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في حقهم، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي".
وأهابت الداخلية القطرية بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد الالتزام بالقوانين، وعدم الإساءة لأي مكون داخل المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية.