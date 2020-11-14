للسعوديات فقط 5 ضوابط خاصة تكشفها وزارة الداخلية بخصوص بطاقة الهوية الوطنية

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، 5 ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات السعوديات.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تشدد هذه الضوابط على أن "تكون الصورة بخلفية بيضاء، وأن لا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات، وأن تكون حديثة وملونة".

وأوضحت أن من الضوابط أيضا "تغطية شعر الرأس، إضافة إلى أنه يُسمح للمواطنات بوضع زينة خفيفة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن آخر موعد لتجديد الهوية الوطنية، داعية المواطنين إلى الالتزام به تجنبا للغرامة وتعطيل مصالحهم.

جاء ذلك في تغريدة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة: "يجب تجديد هويتك الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية".

وقال موقع صحيفة "عاجل" إن الوزارة حددت الخطوات اللازمة لاستخراج بدل الفاقد من بطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك عبر الدخول عبر حسابك على منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأحوال المدنية، واختيار الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ثم اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة، وتعبئة البيانات المطلوبة، يلي ذلك حجز موعد إلكتروني عبر خدمة "بدل فاقد"، وأخيرا إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

يشار إلى أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كانت قد حذرت من رهن أو فقدان بطاقة الهوية الوطنية، مشيرةً إلى أن فقدانها يعرض للمساءلة القانونية.