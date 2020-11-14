ست مشروبات طبيعية للوقاية من مرض السكر تعرف عليها

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دائما ما يحتاج مرضى السكري للحرص الشديد في تناول الأطعمة والمشروبات التي يتناولها على مدار اليوم، حيث هناك بعضًا منها الذي ينصح به الأطباء والبعض الأخر يحذر منه .

ويحتاج مريض السكري إلى غذاء مناسب له يساعده على التقليل من نسبة السكر بالدم، وأيضا يوجد أنواع من المشروبات التي تعتبر مهمة لمريض السكري، والتي تخلو من السعرات الحرارية، وتمنع ارتفاع معدل السكر بالدم .

ويرصد موقع مأرب برس أفضل المشروبات لمرضى السكري :

1-الماء

يجب أن يواظب مريض السكري على تناولها بشكل يومي، على أن يتم تناول كمية كافية من الماء والتي تساعد على التخلص من نسبة الجلوكوز الزائدة بالجسم عن طريق البول .

2-الحليب

أثبتت الدراسات المختلفة التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية، أن الحرص على شرب الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم يوميا لمرضى السكري، يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم، فضلا على أنه يقي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مع الحرص على عدم تناول أكثر من كوبين يوميا، حيث إنه يحتوي على الكربوهيدرات .

3-القهوة

كما أثبتت الدراسات وفق ما ذكره موقع "webmd"، أن تناول 2 فنجان من القهوة يوميا يساعد على التقليل من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث إن القهوة تحتوي على بعض الأحماض التي تحسن عملية التمثيل الغذائي، ومنها حمض الكلوروجينيك وحمض الكينيك .

4-الشاي الاخضر

أشارت إحدى الدراسات الأمريكية إلى أن تناول الشاي الأخضر بشكل يومي يساعد على التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث إنه يساعد على تعزيز عملية الأيض بالجسم .

5- العرقسوس

من المشروبات العشبية التي لها الكثير من الفوائد، ومنها أنها تساعد على التقليل من مستويات السكر بالدم، ولهذا فعلى مرضى السكري الحرص على تناول مشروب العرقسوس .

6- مشروب الديتوكس

مشروب الديتوكس هو عبارة عن مياه منكهة بها شرائح من بعض الفواكه الحامضية مثل الليمون أو البرتقال أو الجريب فروت، ويعتبر من المشروبات الهامة لمريض السكري، حيث إنه يساعد على التقليل من مستويات السكر بالدم وتخليص الجسم من السموم .