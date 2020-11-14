التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة في سماء السعودية ويعثر على لغم بحري زرعته المليشيا جنوب البحر الأحمر

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون في اليمن تجاه جنوبي المملكة العربية السعودية، والعثور على لغم بحري زرعته المليشيا جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي" تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة".

وأضاف أن "الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية“.

الى ذلك، أعلن التحالف، اليوم، العثور على لغم بحري زرعته جماعة "الحوثي" جنوبي البحر الأحمر.

وأفاد بيان للتحالف، نشره الإعلام السعودي، بأن قواته "عثرت على لغم بحري نشرته المليشيا الحوثية جنوبي البحر الأحمر، لتهديد الملاحة".

وأشار البيان، إلى "إزالة 157 لغما بحريا زرعها الحوثيون بشكل عشوائي (منذ انطلاق عمليات التحالف باليمن)".

وأردف: "ميليشيات الحوثي، مستمرة في تهديد الملاحة الدولية في باب المندب وجنوبي البحر الأحمر"، دون تفاصيل.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف، مقتل 3 صيادين مصريين وإصابة 3 آخرين، جراء انفجار لغم بحري للحوثيين، قبالة السواحل اليمنية، جنوبي البحر الأحمر.

والجمعة، أعلن التحالف في بيان، تدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية.

والأربعاء، هددت جماعة الحوثي باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.