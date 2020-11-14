معارك ضارية في ”نهم“ منذ ساعات الفجر الأولى وقوات ”الشرعية“ تكبد الحوثيين خسائر فادحة

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تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، منذ فجر السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "فإن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خلال معارك اليوم السبت، فيما استعاد الأبطال كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة".
وقال البيان ان قوات الجيش الوطني استعادت طقمين عسكريين وعربة قتالية وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وذكر ان طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بأربع غارات جوية مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بمديرية نهم، أسفرت عن تدمير عربة مدرعة ومصرع عدداً من عناصر المليشيا.