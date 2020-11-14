عبدالله النفيسي يحذر من خطر كبير ينتظر دول الخليج

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعرب الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي عن مخاوفه من تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على أمن دول الخليج.

وقال "النفيسي" في تغريدة عبر حسابه تويتر: "يبدو أن التناحر الظاهر بين ترمب وبايدن سيتطور في اتجاه التعقيد".

وأضاف " الخشيه أن ينعكس على أمن الخليج في قرارات غير مدروسة قد يتخذها ترمب غايته منها توريط إدارة بايدن في تشابكات تستنزف الأخير إلى حدّ كبير".

وما زال الرئيس ترامب يرفض قبول فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات، مصرا على إطلاق اتهامات بالتزوير.

وقال ترامب الجمعة في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات إن الوقت سيحدد من سيتولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي:"أيا كان ما سيحدث في المستقبل، فمن يدري أي إدارة ستكون، أعتقد أن الوقت سيخبرنا".