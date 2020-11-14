بعد إصابة محمد صلاح كورونا... قرار عاجل من محافظ الغربية

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر محافظ الغربية المصرية، الدكتور طارق رحمي، اليوم السبت، قرارا عاجلا بعد إصابة اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد.

ووجه رحمي مديرية الصحة بسرعة إرسال فريق طبي من الرصد والطب الوقائي إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتمني محافظ الغربية لمحمد صلاح الشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

وتأكدت إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا" المستجد بعد "إيجابية" المسحة الثانية التي أجريت له أمس الجمعة.

وكان ماهر شتيه عمدة قرية نجريج، أكد أن حفل زفاف نصر صلاح، شقيق محمد صلاح كان مقتصرا على ما يقرب من 70 فردا، مشيرا إلى أنه كان هناك تباعد اجتماعي في حفل الزفاف.

وقال شتيه في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أمس الجمعة، المذاع على فضائية "غم بي سي مصر" إن "والد محمد صلاح دعا كل الأهل والأحباب لحفل الزفاف، والفرح كان عدده من 60 إلى 70 فردا، وكان في تباعد إجتماعي ومكان الحفل كان مفتوحا وليس مغلقا".

وأضاف أن "صلاح وصل إلى الفرح في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وصافح المتواجدين في الفرح وكان مرتديا للكمامة الطبية".

وواصل أن "محمد صلاح قام بخلع أثناء التقاط الصور فقط، وكان متواجد أيضا اللاعب تريزيجيه وكان ملتزما بالكمامة، ولو الحفل كان به الفيروس كان قد تعرض تريزيجيه للإصابة، وهو سلم على كل المتواجدين في الفرح".