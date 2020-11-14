سفير إماراتي يفتري على ملايين من الشباب العربي إرضاء لعيون إسرائيل

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شارك سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة في لقاء لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، تناول عدة قضايا، وعبر فيه العتيبة عن سعادته بالتطبيع مع دولة الاحتلال.

وفيما يتعلق بالعلاقات التي وصفها بـ”الدافئة” مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع، زعم العتيبة أن الشارع العربي وخصوصا الشباب “غير مكترث بالصراع مع إسرائيل أو حل الدولتين”.

وأن اهتمام الشباب العربي بحل القضية الفلسطينية يقل أكثر فأكثر، مع بروز قضايا أكثر أهمية تشغل باله مثل ارتفاع تكاليف الحياة، والفساد، وفرص التوظيف. وأضاف قائلا “الشؤون الفلسطينية تأتي في المرتبة السابعة.. ليس حتى في أول خمسة”.

وكانت أبوظبي وتل أبيب أعلنتا في آب/ أغسطس الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات بالكامل، في خطوة قوبلت برفض وغضب فلسطيني.

وخاطب العتيبة الإسرائيليين قائلا “متفائلون بهذه العلاقة، وآمل أن تكونوا متحمسين مثلنا للتعرف على شعبنا وتراثنا وقيمنا، وليس فقط مبانينا اللامعة، ومطاراتنا الجميلة”.