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بعد خروجه من العناية المركزة .. عائض القرني يوجه رسائل خاصة

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، عن تعافيه من فيروس كورونا، معربا عن سعادته بالشفاء.

وغرّد القرني على موقع "تويتر" قائلا: "أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام".

وأضاف: "أشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه، أُحبّكم عائض القرني".

و نقل الشيخ القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض في 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تدهور صحته إثر الإصابته بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن عائض القرني يعتبر من أشهر الدعاة المسلمين في السعودية، كما يعد أحد أبرز الكتاب في المملكة.

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