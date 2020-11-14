سلطات المهرة تمنع إقامة دوري رياضي برعاية اماراتية

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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منعت السلطات المحلية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) من إقامة دوري للمجلس الانتقالي برعاية محمد بن زايد كونه فصيل غير رسمي ولايعترف بالدولة ورئيسها.

وأصدر وكيل المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات تعميم بعد التشاور مع قيادة السلطة المحلية إلى مكتب الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية بمنع إقامة دوري المجلس الانتقالي برعاية محمد بن زايد كون المجلس مستمر في حربه ضد مؤسسات الدولة ومؤسساتها العسكرية ويمنع التعامل مع أي نشاط له ومن يخالف ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة.

وفي شهر يوليو منعت اللجنة الأمنية إقامة أي فعاليات بالتزامن مع تحضير الانتقالي لفعالية جماهيرية للمطالبة بتطبيق الإدارة الذاتية في المهرة.