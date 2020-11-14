آخر الاخبار

دولة خليجية تستعد لترحيل 150 ألف وافد ومقيم معارك ضارية في ”نهم“ منذ ساعات الفجر الأولى وقوات ”الشرعية“ تكبد الحوثيين خسائر فادحة عبدالله النفيسي يحذر من خطر كبير ينتظر دول الخليج بعد إصابة محمد صلاح كورونا... قرار عاجل من محافظ الغربية سفير إماراتي يفتري على ملايين من الشباب العربي إرضاء لعيون إسرائيل بعد خروجه من العناية المركزة .. عائض القرني يوجه رسائل خاصة الحكومة اليمنية تبدأ اجراءات قانونية لملاحقة 3 من قيادات الحوثي وإصدار مذكرات اعتقال قهرية بحقهم عبر الانتربول الدولي بعد تزايد حالات العنف الجنسي السعودية تقدمت بمشروع دولي اعتمدته الأمم المتحدة فورا سلطات المهرة تمنع إقامة دوري رياضي برعاية اماراتية مسؤول في الرئاسة يكشف عن اتفاق جديد بين الرئيس ”هادي“ والقيادة السعودية بخصوص الحكومة الجديدة.. تفاصيل الاتفاق وموعد إعلان الحكومة

محرك بحث جديد يهدد غوغل كروم يجذب ملايين المستخدمين بسبب هذه الميزة

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 395

 

يهدد محرك بحث جديد، سطوة "غوغل كروم"، الذي يعرف بأنه الأكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت، وذلك بفضل ميزاته الخاصة.

ووفقا لموقع "فوربس"، دخل محرك بحث "بريف"، وهي كلمة تعني "الشجاع"، عالم محركات البحث بقوة، واستطاع جذب 20 مليون مستخدم من محركات البحث الأخرى مثل "غوغل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" و"سفاري".

وارتفع عدد مستخدمي متصفح "Brave-بريف" بنسبة 130% خلال عام واحد من إطلاقه، وذلك بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية المستخدم.

وقال المدير التنفيذي لـ"بريف"، بريندن إيتش: "الناس سئمت من مراقبة الرأسمالية لهم خلال محركات البحث، وانتقل 20 مليون شخص لبريف لتجربة بحث جديدة تتيح لهم السيطرة على تجربتهم في الإنترنت بأنفسهم".

إقراء أيضاً
اذا ظهرة فيك هذه العلامات تنذر بسرطان الأمعاء الفتاك
دراسة حديثة تكشف شيئا مذهلا عن تناول الفلفل الحار
كم مرة تحتاج الى غسل شعرك خلال الأسبوع؟
قد لا تصدق...7فوائد مذهلة للرمان منها القضاء على الأورام ومحاربة الشيخوخة
دراسة مثيرة..هذا ما تفعلة المكسرات في زيادة الخصوبة الجنسية عند الرجال
واتسآب تكشف عن زر جديد يقدم مهام استثنائية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس