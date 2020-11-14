طقس بارد يسود عدة مناطق من صعدة حتى أبين والأرصاد ينبه

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس البارد والجاف المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية ليوم السبت، أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون بارداً وجافاً خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب ،تعز، لحج وأبين وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات، بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية و مواشيهم