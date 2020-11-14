طقس بارد يسود عدة مناطق من صعدة حتى أبين والأرصاد ينبه قائد عسكري بارز يكشف حقيقة سقوط معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب تسجيل تراجع جديد للريال امام الدولار في هذه اللحظات «أسعار الصرف» الفريق علي محسن ينوب الرئيس هادي ويصل البحرين رفقة عدد من المستشارين أول تبرير رسمي حوثي لقرار إغلاق بنك التضامن وتوجيه تهم خطيرة للبنك في أول ظهور علني.. بماذا وعد ترمب الامريكيين وهل قبل بنتائج الانتخابات؟ الاعلان عن اغتيال «كنز القاعدة»في طهران .. الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ويعد الاخطر بعد بن لادن.. من هو؟ السعودية تتحرك لانهاء حرب اليمن وانفراجة قبل نهاية العام.. وهذا مصير مسودة غريفيث المعدلة مأرب على موعد مع نقلة عالمية وتشكيل لجنة دولية لهذا الغرض اذا ظهرة فيك هذه العلامات تنذر بسرطان الأمعاء الفتاك
فند قائد عسكري رفيع، اليوم السبت، ما وصفها فبركات وشائعات المليشيا الحوثية بخصوص معسكر ماس الاستراتيجي،(يقع في مأرب) ..مؤكداً بأنه “مصان برجال وأبطال الجيش في المنطقة العسكرية السابعة”.
وردا على ما اشاعته وسائل اعلام الحوثي حول سقوط المعسكر وسيطرتهم عليه ؛قال قائد المنطقة العسكرية السابعة،اللواء الركن أحمد حسان جبران أن الصور التي نشرتها المليشيات المتمردة هي مفبركة وكذب وافتراء وزور، وأن معسكر ماس شامخ شموخ جبال اليمن، وبأيدي الرجال الأمناء في هذا البلد.
واضاف اللواء جبران في تصريح صحفي، إن أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة يواصلون معركتهم في الدفاع عن الوطن ومتواجدون في جبهات وقطاعات المنطقة في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وتدور مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا في المناطق المحيطة بمعسكر ماس الاستراتيجي الواقع بين مديريتي مدغل ومجزر بمأرب، عقب محاولة الحوثيين التقدم باتجاه المعسكر،تزامن ذلك مع قصف جوي شنته مقاتلات التحالف.