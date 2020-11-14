قائد عسكري بارز يكشف حقيقة سقوط معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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فند قائد عسكري رفيع، اليوم السبت، ما وصفها فبركات وشائعات المليشيا الحوثية بخصوص معسكر ماس الاستراتيجي،(يقع في مأرب) ..مؤكداً بأنه “مصان برجال وأبطال الجيش في المنطقة العسكرية السابعة”.

وردا على ما اشاعته وسائل اعلام الحوثي حول سقوط المعسكر وسيطرتهم عليه ؛قال قائد المنطقة العسكرية السابعة،اللواء الركن أحمد حسان جبران أن الصور التي نشرتها المليشيات المتمردة هي مفبركة وكذب وافتراء وزور، وأن معسكر ماس شامخ شموخ جبال اليمن، وبأيدي الرجال الأمناء في هذا البلد.

واضاف اللواء جبران في تصريح صحفي، إن أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة يواصلون معركتهم في الدفاع عن الوطن ومتواجدون في جبهات وقطاعات المنطقة في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.

وتدور مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا في المناطق المحيطة بمعسكر ماس الاستراتيجي الواقع بين مديريتي مدغل ومجزر بمأرب، عقب محاولة الحوثيين التقدم باتجاه المعسكر،تزامن ذلك مع قصف جوي شنته مقاتلات التحالف.