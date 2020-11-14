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تسجيل تراجع جديد للريال امام الدولار في هذه اللحظات «أسعار الصرف»

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء السبت:

-في صنعاء

 شراء الدولار 604

بيع الدولار 607

شراء السعودي 159.50

بيع السعودي 159.90

- في عدن

 شراء الدولار 849

بيع الدولار 851

شراء السعودي 223

بيع السعودي 224

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