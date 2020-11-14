تسجيل تراجع جديد للريال امام الدولار في هذه اللحظات «أسعار الصرف»

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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء السبت:
-في صنعاء
شراء الدولار 604
بيع الدولار 607
شراء السعودي 159.50
بيع السعودي 159.90
- في عدن
شراء الدولار 849
بيع الدولار 851
شراء السعودي 223
بيع السعودي 224