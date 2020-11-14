الفريق علي محسن ينوب الرئيس هادي ويصل البحرين رفقة عدد من المستشارين

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت إلى مملكة البحرين، لتقديم واجب العزاء نيابة عن الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس وأبناء الشعب اليمني في وفاة، رئيس مجلس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،بحسب وكالة سبأ.

وكان في استقبال نائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له لدى وصولهم قاعدة الصخير الجوية بالمنامة، نائبا رئيس مجلس الوزراء البحريني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، وعدد من أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة وأحفاد وأقارب الفقيد، وسفير بلادنا لدى مملكة البحرين علي الأحمدي.

وأعرب نائب الرئيس عن تعازي القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني جميعاً لقيادة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق في هذا المصاب الجلل، الذي ترك في حياته بصمات طيبة ومآثر خالدة لوطنه وأمته.. مستعرضاً مناقب الأمير الراحل وأدواره العروبية في مواجهة المخاطر المختلفة وفي مقدمتها مشروع تصدير الثورة الإيرانية التخريبية، علاوة على مواقف الفقيد المنطلقة من توجه وسياسة جلالة ملك المملكة، تجاه الشعب اليمني الذي يتشارك مع الأشقاء في البحرين ذات المهددات والمخاطر.

وأكد نائب الرئيس بأن مصاب المملكة هو مصاب اليمن وأن العزاء في هذه الفاجعة هو أن قيادتي البلدين ماضية على الدرب في حماية المكتسبات وتعزيز أواصر المحبة وروابط الإخاء التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين منذ القدم.

من جانبهما رحب نائبا رئيس مجلس الوزراء وأفراد الأسرة المالكة بنائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، الذين وفدوا لتقديم واجب العزاء في فقيد المملكة والأمة.. معبرين عن بالغ التقدير للقيادة السياسية اليمنية وأبناء الشعب اليمني لما لمسوه من مشاعر فياضة بالإخاء والوفاء تجاه مصاب المملكة، الذي يبادلهم الشعور ذاته.

يرافق نائب رئيس الجمهورية خلال الزيارة مستشارو رئيس الجمهورية صالح عبيد أحمد ورشاد العليمي وسلطان العتواني وياسين مكاوي ومحمد موسى العامري ووزير الخارجية محمد الحضرمي.