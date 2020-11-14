أول تبرير رسمي حوثي لقرار إغلاق بنك التضامن وتوجيه تهم خطيرة للبنك

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اتهمت جماعة "الحوثي"، بنك "التضامن الإسلامي" اليمني بـ"ممارسة أنشطة تضر باقتصاد البلاد"، في أول تبرير رسمي من الجماعة لقرار إغلاق مقر البنك الرئيسي بالعاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة "سبأ" (تابعة للحوثيين)، الجمعة،عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء لم تسمه، قوله إن "بنك التضامن بالتعاون مع البنك المركزي في عدن استغل الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع".

وتقدر الوديعة السعودية بنحو ملياري دولار، قدمتها المملكة إلى البنك المركزي اليمني مطلع 2018، لاستيراد السلع الأساسية بأسعار معقولة، والإسهام في احتواء تدهور سعر الريال اليمني.

وأوضح المصدر، حسب الوكالة أن "البنك قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من الوديعة السعودية دون أن تصل السلع التي خصصت تلك المبالغ باسمها، ما ترتب عليه مزيد من المعاناة للمواطنين في كافة المحافظات".

ولم يصدر تعقيب او رد من البنك على اتهامات الحوثيين حتى لحظة نشر الخبر(3 مساء السبت).

والخميس، أغلقت جماعة "الحوثي"، بنك التضامن الإسلامي، وأوقفت نشاطه المصرفي بالعاصمة صنعاء، وفق بيان للبنك.

وقال البيان، إن "هذا الإجراء كان له أسوأ الأثر على عملاء البنك وعلى المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني، وتتخذ من البنك شريكا في إيصال هذا الدعم".

وبنك "التضامن الإسلامي"، أحد البنوك التجارية في اليمن، وهو مملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي توصف بأنها المجموعة التجارية الأكبر في البلاد.