أول تبرير رسمي حوثي لقرار إغلاق بنك التضامن وتوجيه تهم خطيرة للبنك في أول ظهور علني.. بماذا وعد ترمب الامريكيين وهل قبل بنتائج الانتخابات؟ الاعلان عن اغتيال «كنز القاعدة»في طهران .. الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ويعد الاخطر بعد بن لادن.. من هو؟ السعودية تتحرك لانهاء حرب اليمن وانفراجة قبل نهاية العام.. وهذا مصير مسودة غريفيث المعدلة مأرب على موعد مع نقلة عالمية وتشكيل لجنة دولية رفيعة لهذه المهمة اذا ظهرة فيك هذه العلامات تنذر بسرطان الأمعاء الفتاك عضو هيئة كبار العلماء السعودية يصدر تصريحات مهمةو جرئية ضد حزب الله والمليشيات الحوثية بما فيها تهريب المخدرات والإنحرفات الأخلاقية رئيس وزراء موريتانيا يستقبل سفير اليمن الدكتور سالم العرادة تفاصيل استعراض تركيا قدراتها العسكرية المتطورة من مركبات وطائرات مسيرة وأنظمة إلكترونية حربية في تطورات غير مسبوقة...مقاتلات مصرية من طراز ميغ 29 تصل السودان
اتهمت جماعة "الحوثي"، بنك "التضامن الإسلامي" اليمني بـ"ممارسة أنشطة تضر باقتصاد البلاد"، في أول تبرير رسمي من الجماعة لقرار إغلاق مقر البنك الرئيسي بالعاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة "سبأ" (تابعة للحوثيين)، الجمعة،عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء لم تسمه، قوله إن "بنك التضامن بالتعاون مع البنك المركزي في عدن استغل الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع".
وتقدر الوديعة السعودية بنحو ملياري دولار، قدمتها المملكة إلى البنك المركزي اليمني مطلع 2018، لاستيراد السلع الأساسية بأسعار معقولة، والإسهام في احتواء تدهور سعر الريال اليمني.
وأوضح المصدر، حسب الوكالة أن "البنك قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من الوديعة السعودية دون أن تصل السلع التي خصصت تلك المبالغ باسمها، ما ترتب عليه مزيد من المعاناة للمواطنين في كافة المحافظات".
ولم يصدر تعقيب او رد من البنك على اتهامات الحوثيين حتى لحظة نشر الخبر(3 مساء السبت).
والخميس، أغلقت جماعة "الحوثي"، بنك التضامن الإسلامي، وأوقفت نشاطه المصرفي بالعاصمة صنعاء، وفق بيان للبنك.
وقال البيان، إن "هذا الإجراء كان له أسوأ الأثر على عملاء البنك وعلى المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني، وتتخذ من البنك شريكا في إيصال هذا الدعم".
وبنك "التضامن الإسلامي"، أحد البنوك التجارية في اليمن، وهو مملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي توصف بأنها المجموعة التجارية الأكبر في البلاد.