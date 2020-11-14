مأرب على موعد مع نقلة عالمية وتشكيل لجنة دولية رفيعة لهذه المهمة

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قال مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم “اليونسكو” محمد جميح اليوم السبت، إنه تم تشكيل لجنة دولية للإشراف على إعداد ملف مأرب لتكون على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأوضح جميح في تغريدة على “تويتر”، إن اللجنة تتكون من عضوية مروان دماج، وزير الثقافة، ومحمد جميح، مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى إريس غيرلاخ، الخبيرة الدولية المختصة بآثار مأرب، ألمانية الجنسية مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ أولى اجتماعاتها الإثنين القادم.
كما تضم اللجنة (-د. جان فرانسوا بريتون، الخبير الدولي المختص بآثار شبوة، فرنسي الجنسية، وزيدون زيد رئيس المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان، الذي يهتم منذ سنوات بآثار مأرب، أحمد باطايع ، رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف. وسلمى محمد قاسم الحمادي مستشارة في برنامج التراث الثقافي العالمي.
وأكد أن اللجنة تستعين بفريق ميداني من الخبراء في مجال الآثار وفريق في إعداد ملفات مواقع التراث العالمي، وستعمل على جمع المعلومات وإرسال التقارير الميدانية وفقاً لمعايير اليونسكو.
وأشار إلى أن اللجنة ستشكل هيئة شرفية تضم عدداً من الشخصيات في المحافظة وغيرها، آملا في الوقت ذاته أن تعمل على تسهيل أعمال الفرق الميدانية.
وبين أن وضع مأرب على قائمة اليونسكو للتراث العالمي مهم لحماية آثارها من عمليات مستمرة من النهب والاتجار بالآثار، كما هو مهم لتحشيد الدعم الدولي لتلك الآثار، ولعمليات الترميم والصيانة والترويج السياحي لما بعد الحرب.