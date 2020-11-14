رئيس وزراء موريتانيا يستقبل سفير اليمن الدكتور سالم العرادة

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استقبل رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال اليوم سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة.

جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وعبر السفير عن تقدير اليمن لموريتانيا رئيساً وحكومةً وشعباً على مواقفها الداعمة للشعب اليمني في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأشار الى المستجدات على الساحة اليمنية ومنها الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بحق الشعب اليمني من اعتقالات تعسفية وقصف للمدن السكنية المكتظة بالأبرياء في سلوك يتنافى مع القوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان، ورفضها السماح لفريق الخبراء التابع للامم المتحدة من الدخول لصيانة خزان صافر النفطي العائم المهدد بالانفجار والذي يشكل اكبر تهديد على البيئة البحرية في المنطقة.

وتطرق السفير الى التدخل الايراني السافر في الشأن اليمني وادارة إيران المباشرة للمليشيات الحوثية من خلال تهريب احد عناصرها الارهابية الى صنعاء وتنصيبه سفيرا لها.

وجدد السفير التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الثابت بشأن تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث وتقديمها للتنازلات في سبيل ذلك على الرغم من تعنت المليشيات الانقلابية المصرة على استمرار الحرب.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الموريتاني وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشرعية اليمنية في المحافل الدولية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادتها وإدانة اي أعمال تضر بها، كما اكد على خصوصية العلاقات الموريتانية اليمنية والحرص على المعاملة الخاصة لليمنين في جميع المجالات