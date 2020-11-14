تفاصيل استعراض تركيا قدراتها العسكرية المتطورة من مركبات وطائرات مسيرة وأنظمة إلكترونية حربية

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس عن جاهزية أنظمة محلية متطورة تستخدم في الحروب الإلكترونية، وقدم عرضا عن إمكانيات بلاده في مجال التصنيع العسكري.

جاء ذلك في كلمة للرئيس خلال مشاركته بحفل تعريف بأنظمة جديدة في منشأة شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا أطلقت مشروع الجيل الجديد من منظومة الحرب الإلكترونية "كورال" مشيرًا إلى أن لتلك المنظومة قدرات متفوقة في رصد عناصر العدو والتشويش.

وأكد أن نظام "قره قولاق" للتنصت وتشويش الترددات العالية أصبح جاهزًا للاستخدام، مبينًا أن النظام الجديد سيمنح تركيا قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية.

ولفت الرئيس إلى أن اختبارات إطلاق الأقمار الاصطناعية بالإمكانات الوطنية تمت بنجاح.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا نفذت 61 مشروعًا دفاعيًا عام 2002، وأن العدد وصل اليوم قرابة 700 مشروع.

وشدد على وجود 7 شركات تركية دفاعية ضمن قائمة أول 100 شركة عالمية، مبينا أن 5 منها دخلت القائمة السنوات الخمس الأخيرة.

وأكد إطلاق تركيا نحو 350 مشروعًا الأعوام الخمسة الأخيرة فقط من أجل كفاح فعال ضد الهجمات التي تواجهها البلاد، لافتًا إلى أن حكومته رفعت موازنة مشاريع الصناعات الدفاعية إلى 60 مليار دولار.

ونوه الرئيس إلى أن صادرات قطاعي الدفاع والطيران وصلت إلى 3 مليارات دولار بعدما كانت 248 مليونًا.

وبيّن أن تركيا باتت تلبي احتياجاتها واحتياجات الدول الصديقة والحليفة، من المركبات البرية والبحرية.

وأضاف "أصبحنا بين الدول العشر القادرة على تصميم وبناء السفن الحربية، وبين الدول الثلاث أو الأربع الأولى في إنتاج الطائرات المسيرة المسلحة منها والهجومية".

وذكر أيضا أن بلاده ممتنة اليوم للتقدم المتحقق في مجال الصناعات الدفاعية على صعيد قدراتها على تنفيذ عمليات مكافحة "الإرهاب" داخل البلاد بكل سهولة، وعمليات السلام خارج الحدود.

و الطيران التركي المسير شهد ثورة هائلة خلال السنوات الأخيرة (الأناضول) تجاوز التحديات وأشار أردوغان إلى أن كندا فرضت حظرًا على كاميرات مستخدمة في بعض الطائرات المسيرة بسبب الدعم الذي قدمته أنقرة إلى باكو، لافتًا إلى أن تركيا أنتجت مثلها في شركة أسيلسان.

وأردف "أدمجناها (الكاميرات) في مسيراتنا وواصلنا طريقنا، ولم نكتف بذلك بل بدأنا مشروعًا من أجل صناعة أفضل منها".

وأوضح أن بلاده باتت دولة قوية تتغلب على التحديات والحظر العلني والسري المفروض من قبل الموردين العالميين.

وبيّن أن أنشطة الشركة تشمل العديد من المجالات بينها الاتصالات والرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية، الأمن، أنظمة الأسلحة والدفاع الصاروخي، المركبات المسيرة ذاتية التشغيل، المنصات، الذخيرة، أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، تقنيات الطاقة والنقل والصحة.

وأشار الرئيس إلى أنه تابع اليوم فيديو تعريفيا بخصوص نظام "قره قولاق" المطور من قبل أسيلسان، والذي دخل اليوم الخدمة ضمن القوات المسلحة.

كما نوه إلى أنه تم تسليم أنظمة الدفاع الجوي الجديدة منخفضة الارتفاع "قورقوت" اليوم إلى القوات المسلحة.

واختتم أردوغان بالقول إن المنظومة فعالة ضد أهداف مثل الطائرات والمروحيات إضافة إلى الصواريخ جو أرض، وصواريخ من طراز كروز، والمسيرات