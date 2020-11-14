في تطورات غير مسبوقة...مقاتلات مصرية من طراز ميغ 29 تصل السودان تصفية ثاني أكبر زعيم للقاعدة في شوارع طهران بعملية سرية نفذها عملاء إسرائيليون الحكومة الشرعية تبدأ ملاحقة 3من قيادات المليشيات الحوثية في إيران وسوريا عبر الأنتربول الدولي المليشيات الحوثية تهاجم أضخم المصارف الأهلية في صنعاء وتغلق 25 فرعاً وتنهب محتوياته وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار العبث الممنهج للمليشيات الحوثية في المناهج التعلمية والتي تتناقض مع جهود إحلال السلام الملك سلمان بن عبدالعزيز يعلن قررات ملكية جديدة وتغيرات مفاجئة تخص تشكيلات حكومية قوات خفر السواحل في المهرة تعلن ضبط سفينة ببحارة إيرانيين وعلى متنها كميات كبيرةمن المخدرات جولة مفاوضات جديدة حول الأسرى تبدأ الخميس المقبل في دولة عربية والحوثيون يعلنون تلقيهم دعوة للحضور طهران ترتب صفوف الحوثيين.. مصادر من داخل الجماعة تكشف المهمة السرية للحاكم الإيراني في صنعاء ”حسن إيرلو“ وما حدث منذ وصوله حتى اليوم مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، بأن ثاني زعيم للقاعدة، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأمريكية بإفريقيا، تمت تصفيته في طهران.
وقالت الصحيفة إن الرجل الثاني في "القاعدة"، عبد الله أحمد عبد الله، الذي يُطلق عليه الاسم الحركي "أبو محمد المصري"، تمت تصفيته بالرصاص في عملية نفذها عملاء إسرائيلييون، كانوا على متن دراجة نارية، في أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر الاستخباراتية أن العملية تم تنفيذها، في السابع من شهر أغسطس الماضي، اي قبل 3 أشهر، وكان أبو محمد المصري مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن.
ولم توضح الصحيفة أي دور لعبته الولايات المتحدة في تنفيذ العملية، خاصة وأنها كانت تتعقب تحركات أبو محمد المصري وعناصر آخرين من "القاعدة" في إيران منذ سنوات. هذا ولم تعلن السلطات الإيرانيّة رسميا عن مقتل أبو محمد المصري، الذي كان موجودا في إيران منذ عام 2003، حسب الصحيفة.
وفي السياق نفسه قالت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم نشر اسمه، لم يؤكد أي من المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" كما لم يوضح ما إذا كان للولايات المتحدة أي دور في هذه العملية