الحكومة الشرعية تبدأ ملاحقة 3من قيادات المليشيات الحوثية في إيران وسوريا عبر الأنتربول الدولي

السبت 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، بدء ملاحقة 3 من قيادات جماعة الحوثي تتهمهم بـ"انتحال صفات دبلوماسية في ايران وسوريا".

والثلاثة هم إبراهيم الديلمي سفير الحوثيين لدى إيرانونائف القانص وعبد الله صبري سفيرا الجماعة السابق والحالي في دمشق.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان:” إن السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد الثلاثة المذكورين عبر الانتربول“.

وأوضح البيان أن الثلاثة ،المذكورين "ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية“.

وأضاف ”أنه تم تعميم بياناتهم لجميع بعثات اليمن البلوماسية، والبعثات المعتمدة لدى اليمن، وابلاغ الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم، وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى الجمهورية اليمنية“.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جماعة الحوثي بهذا الشأن.

في السياق ذاته اعتبر المحامي والخبير القانوني اليمني هائل الهلالي ”الاجراء الحكومي يهدف في الأساس إلى محاصرة النشاط الدبلوماسي لجماعة الحوثي“.

وأضاف الهلالي في تصريح للاناضول ”إن فرص نجاح الحكومة في اعتقال المذكورين، ضئيلة ومرهونة بمغادرتهم إلى بلدان لديها اتفاقيات تعاون أمني معها“