وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار العبث الممنهج للمليشيات الحوثية في المناهج التعلمية والتي تتناقض مع جهود إحلال السلام

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دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، يوم المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، مارتن غريفيث، إلى القيام بدورهم إزاء ما أسماه "عبث" المليشيات الحوثية بالمناهج التعليمية في مناطق سيطرتها.
وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "المليشيات الحوثية يواصلون العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول الآلاف من أطفالنا في مناطق سيطرتهم بالمعلومات المضللة التي لا تمت للواقع بصلة، والأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية".
وحذر من "خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء ورسالتها النبيلة وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين ومكانتهم المستقبلية بين شعوب ودول المنطقة والعالم".
واعتبر وزير الإعلام اليمني، تلك الممارسات "تتناقض مع جهود إحلال السلام، وتؤكد مضي مليشيات الحوثي في مخططهم الانقلابي، وتنذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية لن تقتصر مخاطرهم على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم