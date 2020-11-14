الحكومة الشرعية تبدأ ملاحقة 3من قيادات المليشيات الحوثية في إيران وسوريا عبر الأنتربول الدولي المليشيات الحوثية تهاجم أضخم المصارف الأهلية في صنعاء وتغلق 25 فرعاً وتنهب محتوياته وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار العبث الممنهج للمليشيات الحوثية في المناهج التعلمية والتي تتناقض مع جهود إحلال السلام الملك سلمان بن عبدالعزيز يعلن قررات ملكية جديدة وتغيرات مفاجئة تخص تشكيلات حكومية قوات خفر السواحل في المهرة تعلن ضبط سفينة ببحارة إيرانيين وعلى متنها كميات كبيرةمن المخدرات جولة مفاوضات جديدة حول الأسرى تبدأ الخميس المقبل في دولة عربية والحوثيون يعلنون تلقيهم دعوة للحضور طهران ترتب صفوف الحوثيين.. مصادر من داخل الجماعة تكشف المهمة السرية للحاكم الإيراني في صنعاء ”حسن إيرلو“ وما حدث منذ وصوله حتى اليوم مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“ تفاصيل أعنف معارك تشهدها أبين منذ أشهر.. عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتقدم ميداني لقوات الحكومة الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أمرا ملكيا عاجلا، تضمن تغييرات حكومية.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر الملكي يقضي بربط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء السعودي.
وتضمن الأمر الملكي من الملك سلمان، تولي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ رئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وبتلك الطريقة سيتم تنحية وزير التجارة، ماجد القصبي عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة. من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز سويلم، اهتمام العاهل السعودي بالملكية الفكرية.
وأشار سويلم إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.
ووجه رئيس الهيئة الشكر إلى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق، لدعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها. ويأتي الأمر الملكي من الملك سلمان، بعد مضي 30 شهرا على تأسيس الهيئة، حيث كانت مرتبطة تنظيميا في السابق بوزارة التجارة السعودية