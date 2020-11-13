جولة مفاوضات جديدة حول الأسرى تبدأ الخميس المقبل في دولة عربية والحوثيون يعلنون تلقيهم دعوة للحضور

الجمعة 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تلقيها دعوة من الأمم المتحدة، لحضور مفاوضات مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى لدى الجانبين، تبدأ الخميس المقبل بالأردن.

وقال مسؤول ملف الأسرى بالجماعة عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر تويتر، "‏تلقينا دعوة رسمية من الأمم المتحدة، لحضور جولة مفاوضات جديدة، بخصوص ملف الأسرى".

وأضاف المرتضى، أن الجولة الجديدة "تبدأ الخميس في العاصمة الأردنية عمان".

وأوضح: "رحبنا بالدعوة، وأكدنا على المشاركة، حرصا منا على إنجاز هذا الملف الإنساني"، معربا عن أمله "أن تكون جولة مثمرة أكثر من سابقتها"، دون تفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق من الأمم المتحدة أو الحكومة اليمنية إزاء ذلك، حتى الساعة 17:20 ت.غ.

وفي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف 2014.

ونفذت العملية حينها، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار "اتفاق ستوكهولم"، الموقع بين طرفي الأزمة، قبل نحو عامين.

وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى الذين يزيد عددهم على 15 ألفا لدى الجانبين.