جولة مفاوضات جديدة حول الأسرى تبدأ الخميس المقبل في دولة عربية والحوثيون يعلنون تلقيهم دعوة للحضور طهران ترتب صفوف الحوثيين.. مصادر من داخل الجماعة تكشف المهمة السرية للحاكم الإيراني في صنعاء ”حسن إيرلو“ وما حدث منذ وصوله حتى اليوم مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“ تفاصيل أعنف معارك تشهدها أبين منذ أشهر.. عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتقدم ميداني لقوات الحكومة الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة النازية الحوثية.. خطر يتعاظم في أهم مكان بالعالم الكشف عن المهمة الفعلية للإيراني المعين سفيراً في صنعاء ”حسن إيرلو“ الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم محمد بن سلمان يبشر السعوديين والوافدين ويتحدث عن المرأة وتغيير استثنائي وانجاز خلال دقائق
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تلقيها دعوة من الأمم المتحدة، لحضور مفاوضات مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى لدى الجانبين، تبدأ الخميس المقبل بالأردن.
وقال مسؤول ملف الأسرى بالجماعة عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر تويتر، "تلقينا دعوة رسمية من الأمم المتحدة، لحضور جولة مفاوضات جديدة، بخصوص ملف الأسرى".
وأضاف المرتضى، أن الجولة الجديدة "تبدأ الخميس في العاصمة الأردنية عمان".
وأوضح: "رحبنا بالدعوة، وأكدنا على المشاركة، حرصا منا على إنجاز هذا الملف الإنساني"، معربا عن أمله "أن تكون جولة مثمرة أكثر من سابقتها"، دون تفاصيل.
ولم يصدر أي تعليق من الأمم المتحدة أو الحكومة اليمنية إزاء ذلك، حتى الساعة 17:20 ت.غ.
وفي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف 2014.
ونفذت العملية حينها، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار "اتفاق ستوكهولم"، الموقع بين طرفي الأزمة، قبل نحو عامين.
وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى الذين يزيد عددهم على 15 ألفا لدى الجانبين.