إسقاط 5 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية خلال الساعات الماضية

الجمعة 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه السعودية.

وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجه ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وبين ان قيادة القوات المشتركة للتحالف احبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وذكر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من هذه الهجمات وتطبق الاجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.