آخر الاخبار

طهران ترتب صفوف الحوثيين.. مصادر من داخل الجماعة تكشف المهمة السرية للحاكم الإيراني في صنعاء ”حسن إيرلو“ وما حدث منذ وصوله حتى اليوم مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“ تفاصيل أعنف معارك تشهدها أبين منذ أشهر.. عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتقدم ميداني لقوات الحكومة الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة النازية الحوثية.. خطر يتعاظم في أهم مكان بالعالم الكشف عن المهمة الفعلية للإيراني المعين سفيراً في صنعاء ”حسن إيرلو“ الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم محمد بن سلمان يبشر السعوديين والوافدين ويتحدث عن المرأة وتغيير استثنائي وانجاز خلال دقائق حريق في جازان عقب هجوم حوثي بزورقين مفخخين

إسقاط 5 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية خلال الساعات الماضية

الجمعة 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 233

اسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه السعودية.

وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجه ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وبين ان قيادة القوات المشتركة للتحالف احبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وذكر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من هذه الهجمات وتطبق الاجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.

إقراء أيضاً
طهران ترتب صفوف الحوثيين.. مصادر من داخل الجماعة تكشف المهمة السرية للحاكم الإيرا
مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“
تفاصيل أعنف معارك تشهدها أبين منذ أشهر.. عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتقدم
الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة
النازية الحوثية.. خطر يتعاظم في أهم مكان بالعالم
الكشف عن المهمة الفعلية للإيراني المعين سفيراً في صنعاء ”حسن إيرلو“
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس