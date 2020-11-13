إسقاط 5 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية خلال الساعات الماضية

طهران ترتب صفوف الحوثيين.. مصادر من داخل الجماعة تكشف المهمة السرية للحاكم الإيراني في صنعاء ”حسن إيرلو“ وما حدث منذ وصوله حتى اليوم مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“ تفاصيل أعنف معارك تشهدها أبين منذ أشهر.. عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتقدم ميداني لقوات الحكومة الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة النازية الحوثية.. خطر يتعاظم في أهم مكان بالعالم الكشف عن المهمة الفعلية للإيراني المعين سفيراً في صنعاء ”حسن إيرلو“ الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم محمد بن سلمان يبشر السعوديين والوافدين ويتحدث عن المرأة وتغيير استثنائي وانجاز خلال دقائق حريق في جازان عقب هجوم حوثي بزورقين مفخخين
اسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه السعودية.
وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجه ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
وبين ان قيادة القوات المشتركة للتحالف احبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وذكر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من هذه الهجمات وتطبق الاجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.