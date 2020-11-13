طهران ترتب صفوف الحوثيين.. مصادر من داخل الجماعة تكشف المهمة السرية للحاكم الإيراني في صنعاء ”حسن إيرلو“ وما حدث منذ وصوله حتى اليوم مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“ تفاصيل أعنف معارك تشهدها أبين منذ أشهر.. عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتقدم ميداني لقوات الحكومة الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة النازية الحوثية.. خطر يتعاظم في أهم مكان بالعالم الكشف عن المهمة الفعلية للإيراني المعين سفيراً في صنعاء ”حسن إيرلو“ الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم محمد بن سلمان يبشر السعوديين والوافدين ويتحدث عن المرأة وتغيير استثنائي وانجاز خلال دقائق حريق في جازان عقب هجوم حوثي بزورقين مفخخين
لقي أكثر من 30 عنصراً حوثياً مصرعهم، وجرح العشرات، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية دارت، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بجبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
مصادر عسكرية قالت أن مالا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وإصابة العشرات بنيران قوات الجيش والمقاومة، فيما دمّرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم و3 عربات وعدد من الآليات والمعدات القتالية.
وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي تنفذ هجمات انتحارية تحاول من خلالها تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في جبهات القتال بمديرية نهم، لكنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة في صفوفها وتتحطم طموحاتها أمام البطولات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية.
وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة لدحر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المليشيات.