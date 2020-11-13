مصرع 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير 4 أطقم و3 عربات بـ”نهم“

الجمعة 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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لقي أكثر من 30 عنصراً حوثياً مصرعهم، وجرح العشرات، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية دارت، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بجبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

مصادر عسكرية قالت أن مالا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وإصابة العشرات بنيران قوات الجيش والمقاومة، فيما دمّرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم و3 عربات وعدد من الآليات والمعدات القتالية.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي تنفذ هجمات انتحارية تحاول من خلالها تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في جبهات القتال بمديرية نهم، لكنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة في صفوفها وتتحطم طموحاتها أمام البطولات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية.

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة لدحر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المليشيات.