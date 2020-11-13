الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة

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جددت دولة الكويت، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، التزامها الكامل بمساعدة اليمن على كافة الأصعدة.
وشددت الكويت على التوصل لحل سياسي قائم على المرجعيات الثلاث لإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من 5 سنوات.
جاء ذلك في كلمة لجاسم البديوي، سفيرها لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال البديوي،"إن الكويت ستظل وفية دائما بالتزاماتها حتى يتغلب اليمن على معاناته ويتمتع بالأمن والسلام"، حسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".
وأكد خلال الاجتماع الدولي الافتراضي الثاني لكبار المسؤولين حول اليمن، الذي أقامته المفوضية الأوروبية يوم أمس الخميس، استمرار دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في اليمن.
وأشار إلى أن الحوار السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المدمر.