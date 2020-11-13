الكويت: ملتزمون بدعم اليمن على كافة الأصعدة النازية الحوثية.. خطر يتعاظم في أهم مكان بالعالم الكشف عن المهمة الفعلية للإيراني المعين سفيراً في صنعاء ”حسن إيرلو“ الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم محمد بن سلمان يبشر السعوديين والوافدين ويتحدث عن المرأة وتغيير استثنائي وانجاز خلال دقائق حريق في جازان عقب هجوم حوثي بزورقين مفخخين الأمير محمد بن سلمان يطلق قناة فضائية تنطلق من الامارات قطر تعلن تضامنها مع السعودية .. تقدم جديد للعلاقات في عهد بايدن هجوم حوثي في الجوف لاستعادة ”نابص“ وقوات ”الشرعية“ تكسر الهجوم
قال المتحدث باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أن المهمة الفعلية التي باشرها عضو الحرس الثوري الإيراني "حسن إيرلو"، المعين سفيراً مزعوماً لدى الحوثيين، هي "الإشراف المباشر على بناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد للحرس الإيراني، وتعبث بهوية اليمن".
وأضاف "أن إيرلو يخالف منذ وصوله العاصمة صنعاء القوانين اليمنية والأعراف الدولية". وقال إنه ركز أنشطته على تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى محارق الموت، إلى جانب تشديده على استهداف الأحياء المدنية والمدنيين في مأرب وتعز والحديدة.
وأشار مجلي في تصريح - نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" - "إن إيرلو عدو حرب دخل اليمن، وستتم محاكمته لتعديه على الأنظمة اليمنية والدولية، ولا سيما أن وصوله تبعه تكثيف الميليشيات من إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على المدن اليمنية، ونحو الأراضي السعودية، كما كثفت تجنيد الأطفال وإرسالهم لمحارق الموت".
وتابع "يسعى الحاكم العسكري الإيراني لبناء ميليشيا طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر (الحرس الثوري) الإيراني، وتلقين عناصر الحوثيين الخريجين من الدفعات الأمنية شعارات الولاية لعبد الملك الحوثي وإيران، وهذا استفزاز وتحدٍّ لإرادة الشعب، وعبث بهوية اليمن".
ودعا متحدث الجيش العمي مجلي، لأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى سرعة تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، نتيجة الممارسات الإجرامية التي تقوم بها ضد المدنيين.
وكان الادعاء العسكري للجيش الوطني، قد بدأ تحريك قضية أمام المحكمة العسكرية في مأرب، ضد الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، متهماً إياه "بالدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني".