الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية عاجل.. مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم محمد بن سلمان يبشر السعوديين والوافدين ويتحدث عن المرأة وتغيير استثنائي وانجاز خلال دقائق حريق في جازان عقب هجوم حوثي بزورقين مفخخين الأمير محمد بن سلمان يطلق قناة فضائية تنطلق من الامارات قطر تعلن تضامنها مع السعودية .. تقدم جديد للعلاقات في عهد بايدن هجوم حوثي في الجوف لاستعادة ”نابص“ وقوات ”الشرعية“ تكسر الهجوم دراسة حديثة تكشف شيئا مذهلا عن تناول الفلفل الحار سلطنة عمان تعلن عن قرار جديد بخصوص الامارات بعد قطيعة 8 أشهر الوليد بن طلال يتعرض لكارثة تهز الأسرة المالكة والمملكة
حصل الباحث اليمني، صالح عبدالعزيز ناجي مهدي، على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدرجة امتياز، مع الاشادة والتنوية بالاطروحة، من جامعة الحسن الثاني المغربية.
وأشادت لجنة المناقشة بالأطروحة العلمية للباحث الموسومة بـ”دور تكنلوجيا المعلومات والاتصالات بالاتصال الادراي وفق معايير الجودة التقنية والادارية، المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية باليمن نموذجاً“.
وتتكون لجنة المناقشة من: د. عبدالمجيد بوزيان رئيسا، وعضوية الاستاذ د. ابراهيم فدادي مشرفاً وممتحنا، والاستاذ د. رشيد الحضري ممتحناً ومقرراً، والأستاذ د. عبدالفتاح زكريا مكوار ممتحناً ومقرراً، والاستاذ د . محمد جودات ممتحنناً ومقرراً.
وأشادت اللجنة بالقيمة المضافة للدراسة والنتائج التي توصل إليها الباحث من حيث النوعية والجودة، مؤكدة ان الباحث كان "مثالاً ناجحاً ومثل بلده الجمهورية اليمنية خير تمثيل".