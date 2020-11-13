الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية

الجمعة 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ الرباط

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حصل الباحث اليمني، صالح عبدالعزيز ناجي مهدي، على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدرجة امتياز، مع الاشادة والتنوية بالاطروحة، من جامعة الحسن الثاني المغربية.

وأشادت لجنة المناقشة بالأطروحة العلمية للباحث الموسومة بـ”دور تكنلوجيا المعلومات والاتصالات بالاتصال الادراي وفق معايير الجودة التقنية والادارية، المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية باليمن نموذجاً“.

وتتكون لجنة المناقشة من: د. عبدالمجيد بوزيان رئيسا، وعضوية الاستاذ د. ابراهيم فدادي مشرفاً وممتحنا، والاستاذ د. رشيد الحضري ممتحناً ومقرراً، والأستاذ د. عبدالفتاح زكريا مكوار ممتحناً ومقرراً، والاستاذ د . محمد جودات ممتحنناً ومقرراً.

وأشادت اللجنة بالقيمة المضافة للدراسة والنتائج التي توصل إليها الباحث من حيث النوعية والجودة، مؤكدة ان الباحث كان "مثالاً ناجحاً ومثل بلده الجمهورية اليمنية خير تمثيل".