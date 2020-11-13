الدكتوراة للباحث اليمني ”صالح عبدالعزيز مهدي“ من جامعة ”الحسن الثاني“ المغربية عاجل.. مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم محمد بن سلمان يبشر السعوديين والوافدين ويتحدث عن المرأة وتغيير استثنائي وانجاز خلال دقائق حريق في جازان عقب هجوم حوثي بزورقين مفخخين الأمير محمد بن سلمان يطلق قناة فضائية تنطلق من الامارات قطر تعلن تضامنها مع السعودية .. تقدم جديد للعلاقات في عهد بايدن هجوم حوثي في الجوف لاستعادة ”نابص“ وقوات ”الشرعية“ تكسر الهجوم دراسة حديثة تكشف شيئا مذهلا عن تناول الفلفل الحار سلطنة عمان تعلن عن قرار جديد بخصوص الامارات بعد قطيعة 8 أشهر الوليد بن طلال يتعرض لكارثة تهز الأسرة المالكة والمملكة
افادت مصادر ميدانية واعلامية متطابقة اليوم الجمعة بسقوط قتلى وجرحى في تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في أبين(جنوب).
وقتل 8 على الأقل من الجانبين وإصيب آخرين في المواجهات العنيفة التي اندلعت منذ صباح اليوم الجمعة بأبين.
وطبقا للمصادر فأن جبهات: "الطرية" و"الشيخ سالم"، تشهد قصفا مدفعيا عنيفا، تمكنت خلاله القوات الحكومية من التقدم نحو قرى "الجبيلي" و"الجعدي" بمنطقة "الطرية"، مشيرة إلى اشتداد تبادل القصف في منطقة "الدرجاج" بالقرب من "جعار".
وتتوقف المواجهات بين فترة وأخرى لساعات مع تواجد اللجنة السعودية على الحدود مع الطرفين، لكن لا تلبث الحرب أن تعود من جديد.
وهي المرة الثالثة، التي تعود المواجهات بين الطرفين في أقل من عشرة أيام
ودفع المجلس الانتقالي، بتعزيزات جديدة إلى مكان المواجهات، معززا ذلك بتهديده بالانسحاب من مشاورات الرياض.