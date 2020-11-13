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عاجل.. مواجهات عنيفة في أبين تخلف قتلى وجرحى والجيش يتقدم

الجمعة 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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افادت مصادر ميدانية واعلامية متطابقة اليوم الجمعة بسقوط قتلى وجرحى في تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في أبين(جنوب).

وقتل 8 على الأقل من الجانبين وإصيب آخرين في المواجهات العنيفة التي اندلعت منذ صباح اليوم الجمعة بأبين.

وطبقا للمصادر فأن جبهات: "الطرية" و"الشيخ سالم"، تشهد قصفا مدفعيا عنيفا، تمكنت خلاله القوات الحكومية من التقدم نحو قرى "الجبيلي" و"الجعدي" بمنطقة "الطرية"، مشيرة إلى اشتداد تبادل القصف في منطقة "الدرجاج" بالقرب من "جعار".

وتتوقف المواجهات بين فترة وأخرى لساعات مع تواجد اللجنة السعودية على الحدود مع الطرفين، لكن لا تلبث الحرب أن تعود من جديد.

وهي المرة الثالثة، التي تعود المواجهات بين الطرفين في أقل من عشرة أيام

ودفع المجلس الانتقالي، بتعزيزات جديدة إلى مكان المواجهات، معززا ذلك بتهديده بالانسحاب من مشاورات الرياض.

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