هجوم حوثي في الجوف لاستعادة ”نابص“ وقوات ”الشرعية“ تكسر الهجوم

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل وجرح عددا من مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية خلال مواجهات اندلعت شمالي محافظة الجوف (شمال اليمن).
وقال موقع الجيش "سبتمبر نت"، إن المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي تجددت اليوم إثر محاولة الأخيرة التقدم باتجاه جبال المطابق والربعة، وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية، والتي خسرتها خلال الايام السابقة، شمالي محافظة الجوف.
ونقل الموقع عن رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم العميد هادي الجعيدي قوله، إن قوات الجيش تعاملت مع محاولة تسلل لعناصر المليشيا المتمردة، والتي أرادت من خلالها استعادة جبال نابص في جبهة القعيف.
وذكر أن المعارك التي خاضها الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية، وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.
وأشار الجعيدي ،الى أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ غارات محكمة استهدفت تعزيزات المليشيا القادمة من مديرية برط العنان المجاورة.
ومنذ أكثر من شهر تتواصل المعارك بين الجيش الوطني مسنودًا المقاومة الشعبية من جهة، ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.
والشهر الماضي نجح الجيش - خلال عملية عسكرية واسعة- من السيطرة على مساحات كبيرة ومواقع استراتيجية شرقي الجوف، أبرزها استعادة معسكر الخنجر الاستراتيجي اكبر معسكر بالمحافظة.