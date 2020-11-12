دراسة حديثة تكشف شيئا مذهلا عن تناول الفلفل الحار

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطر الوفاة المبكرة، بسبب السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 في المائة.

وجد باحثون من الولايات المتحدة، أن الخصائص المضادة للالتهابات للكابسيسين - المركب الذي يعطي الفلفل طعمه الناري - قد يكون لها فوائد صحية واسعة، تشمل مكافحة الأورام، والالتهابات، ومساعدة الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

وشملت الدراسة التي قدم الباحثون نتائجها الأولية إلى اجتماع افتراضي لجمعية القلب الأمريكية، أكثر من 570 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. مع ذلك، أشار الباحثون إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد أنواع الفلفل الحار التي تمنح الحماية وعدد المرات التي يجب تناولها.

وقال قائد الدراسة، وطبيب القلب بو شو من كليفلاند كلينك بولاية أوهايو: "كان الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار مرتبطًا بتقليل المخاطر بشكل عام لجميع الأسباب، أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان".

وفي دراستهم، جمع الباحثون بيانات من أربع دراسات صحية سابقة أجريت في الصين وإيران وإيطاليا والولايات المتحدة.

وأضاف الدكتور بو شو، أن النتائج "تسلط الضوء على أن العوامل الغذائية قد تلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول الباحثون إن الكابسيسين - أحد مضادات الأكسدة - قد يساعد في مكافحة الالتهابات والأورام، بالإضافة إلى المساعدة في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، وبالتالي الحماية من مرض السكري والسمنة.

وقالت أخصائية التغذية، بيني كريس إثيرتون من جمعية القلب الأمريكية وجامعة ولاية بنسلفانيا: "أعتقد أن النتائج رائعة حقًا. كانت هناك ارتباطات بأمراض ونقاط نهاية مختلفة ومتعددة".

وأضافت: "وجد المؤلفون فوائد استهلاك الفلفل الحار على جميع أسباب الوفيات والوفيات القلبية الوعائية والوفيات الناجمة عن السرطان".

وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن مادة الكابسيسين تعزز بكتيريا الأمعاء "الجيدة" التي تحمي من زيادة الوزن عن طريق حرق الدهون، ويمكن معها استخدام المركب الناري كأساس لحبوب "مكافحة السمنة".

أشارت الدراسات أيضًا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

علاوة على ذلك ، تفاوتت كمية الفلفل الحار المستهلكة - إلى جانب الأصناف المعينة التي تم تناولها - بين المشاركين المختلفين في الدراسات ، مما يجعل من الصعب تحديد النظام الغذائي الأمثل للفاكهة بالضبط.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 على أكثر من 16000 أمريكي تمت متابعتهم لمدة عقدين تقريبًا أن أولئك الذين تناولوا الكثير من الفلفل الحار كانوا أقل عرضة للوفاة قبل الأوان بنسبة 13 في المائة.

وفي العام الماضي، أظهرت دراسة أجريت على 22 ألف إيطالي أن الذين يأكلون الفلفل كل يومين كانوا أقل عرضة بنسبة 23 في المائة للوفاة في سن مبكرة - على وجه التحديد، وقللت أيضًا من خطر الوفاة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية بنسبة 61 و 40 في المائة على التوالي.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن اعتماد أنظمة غذائية صحية يمكن أن يساعد في الوقاية من حوالي واحد من كل عشرين نوعًا من السرطان.

ونصحت المنظمة باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدجاج الطازج والأسماك والبقوليات وقليلة في اللحوم المصنعة والحمراء والأطعمة الدهنية والسكرية والمشروبات الغازية والكحول.

وتوصي مؤسسة القلب البريطانية أيضًا بتناول الكثير من الفاكهة والخضروات والأسماك للحفاظ على وزنك منخفضًا والكولسترول وضغط الدم بشكل صحي.