سلطنة عمان تعلن عن قرار جديد بخصوص الامارات بعد قطيعة 8 أشهر

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، فتح الحدود البرية مع الإمارات، بعد إغلاق دام لأكثر من 8 شهور بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأفادت شبكة "أبوظبي"، ظهر اليوم الخميس، أن فتح الحدود بين السلطنة والإمارات سيتم العمل به بداية من غد الجمعة، بشرط إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة من العبور، مع التقيد بالإجراءات الصحية والاطلاع على شروط الدول التي سيسافر إليها.

وكان أحمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، قد عقد اجتماعا مهما لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الأطفال هم الأقل حدة في الإصابات بفيروس كورونا، ولكن مجرد نقلهم للفيروس قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وأضاف وزير الصحة العماني أن "انخفاض أعداد المصابين لا يعني أننا تجاوزنا الوباء، ويجب الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية".

وأشار السعيدي إلى أن سلطنة عمان سجلت أمس الأربعاء 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 119442 حالة في السلطنة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 110050 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة إلى 1326 حالة منذ بداية الفيروس.