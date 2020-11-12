غوغل تفاجئ مستخدميها.. هذه الخدمة لن تكون مجانية مرة أخري مكتب التربية بمأرب يوقع عقدا لتوفير 12 فصلا دراسيا بديلا بمخيم السويداء تأثيرات فوز ”بايدن“ بالرئاسة الأمريكية على مسار الحرب في اليمن (تقرير) أمر ملكي عاجل من جلالة الملك بخصوص نجله الأمير سلمان ليفربول يقدم دعمه للملك صلاح بريطانيا تدعو الأطراف اليمنية لتقديم التنازلات من أجل انهاء النزاع المسلح والتوصل لحل سياسي السعودية تكشف تفاصيل الهجوم المسلح على أحد سفاراتها في الغرب كم مرة تحتاج الى غسل شعرك خلال الأسبوع؟ كلبا بايدن الأكثر حظا والحيوانات الأليفة سعيدة بهزيمة ترمب أكثر 6 محافظات في اليمن تشهد طقسا جافا وباردا خلال الساعات القادمة
وقع مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اليوم، عقد شراكة وتعاون مع جمعية رعاية الطالب الخيرية ومقرها حضرموت، ويتضمن تقديم الجمعية 12 فصلا بديلا لمخيم السويداء للنازحين شمال مدينة مأرب ضمن مشروع المدارس البديلة في مخيمات النزوح، الذي تموله الجمعية الخيرية الكويتية في اليمن.
وخلال التوقيع من قبل مدير عام مكتب التربية الدكتور علي العباب وأمين عام جمعية رعاية الطالب المهندس وسيم عمر ربيحان.. أشار العباب إلى أهمية هذه الفصول في توفير فرص تعليمية للأطفال في مخيم السويداء، الذي لاتوجد به أي منشأة تعليمية، وأطفال المخيم محرومون من التعليم.. لافتا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع التربوي في استيعاب الطلاب النازحين من مختلف المحافظات وبأعداد كبيرة جدا تفوق أضعاف القدرة الاستيعابية للمنشآت التعليمية القائمة.
حضر التوقيع المدير التنفيذي للجنة الإغاثة بالمحافظة أمين عزيز.