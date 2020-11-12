مكتب التربية بمأرب يوقع عقدا لتوفير 12 فصلا دراسيا بديلا بمخيم السويداء

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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وقع مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اليوم، عقد شراكة وتعاون مع جمعية رعاية الطالب الخيرية ومقرها حضرموت، ويتضمن تقديم الجمعية 12 فصلا بديلا لمخيم السويداء للنازحين شمال مدينة مأرب ضمن مشروع المدارس البديلة في مخيمات النزوح، الذي تموله الجمعية الخيرية الكويتية في اليمن.

وخلال التوقيع من قبل مدير عام مكتب التربية الدكتور علي العباب وأمين عام جمعية رعاية الطالب المهندس وسيم عمر ربيحان.. أشار العباب إلى أهمية هذه الفصول في توفير فرص تعليمية للأطفال في مخيم السويداء، الذي لاتوجد به أي منشأة تعليمية، وأطفال المخيم محرومون من التعليم.. لافتا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع التربوي في استيعاب الطلاب النازحين من مختلف المحافظات وبأعداد كبيرة جدا تفوق أضعاف القدرة الاستيعابية للمنشآت التعليمية القائمة.

حضر التوقيع المدير التنفيذي للجنة الإغاثة بالمحافظة أمين عزيز.