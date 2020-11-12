أمر ملكي عاجل من جلالة الملك بخصوص نجله الأمير سلمان

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة،؛ أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن نجله ولي العهد الأمير الأمير سلمان بن حمد.

ونصَّ الأمر الملكي لـ"ملك البحرين" على تكليف نجله ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء وذلك بحسب "بنا".

جاء ذلك بعد وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، الذي توفي بعد ما أمضى 49 عامًا في منصبه وهي أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم.

وأوضح بيان نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا" أنه الأمير خليفة توفي صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة، وستتم مراسم الدفن بعد وصول الجثمان، وتقتصر المراسم على عدد محدد من الأقارب.

وأمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام؛ ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.

وكان الأمير الراحل شاهدًا على بناء مملكة البحرين منذ تأسيسها، وعلى المراحل السياسية المتقبلة التي مرت بها، وآخرها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.