ليفربول يقدم دعمه للملك صلاح

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قدم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، دعمه لنجمه المصري محمد صلاح، في مهمته مع منتخب بلاده، استعدادا لمباراتي توغو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة لمحمد صلاح مع منتخب "الفراعنة" وعلق قائلا: "صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدا لمباريات المنتخب المصري".
ويستضيف المنتخب المصري منتخب توغو يوم 14 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة في لقاء الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب على أرض المنافس بعد ثلاثة أيام من ذلك.
ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين، ومن ثم مصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين أيضا، ويتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.