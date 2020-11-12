آخر الاخبار

غوغل تفاجئ مستخدميها.. هذه الخدمة لن تكون مجانية مرة أخري مكتب التربية بمأرب يوقع عقدا لتوفير 12 فصلا دراسيا بديلا بمخيم السويداء تأثيرات فوز ”بايدن“ بالرئاسة الأمريكية على مسار الحرب في اليمن (تقرير) أمر ملكي عاجل من جلالة الملك بخصوص نجله الأمير سلمان ليفربول يقدم دعمه للملك صلاح بريطانيا تدعو الأطراف اليمنية لتقديم التنازلات من أجل انهاء النزاع المسلح والتوصل لحل سياسي السعودية تكشف تفاصيل الهجوم المسلح على أحد سفاراتها في الغرب كم مرة تحتاج الى غسل شعرك خلال الأسبوع؟ كلبا بايدن الأكثر حظا والحيوانات الأليفة سعيدة بهزيمة ترمب أكثر 6 محافظات في اليمن تشهد طقسا جافا وباردا خلال الساعات القادمة

ليفربول يقدم دعمه للملك صلاح

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 241

قدم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، دعمه لنجمه المصري محمد صلاح، في مهمته مع منتخب بلاده، استعدادا لمباراتي توغو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة لمحمد صلاح مع منتخب "الفراعنة" وعلق قائلا: "صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدا لمباريات المنتخب المصري".

ويستضيف المنتخب المصري منتخب توغو يوم 14 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة في لقاء الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب على أرض المنافس بعد ثلاثة أيام من ذلك.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين، ومن ثم مصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين أيضا، ويتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

 
إقراء أيضاً
مهاجم ريال مدريد يفلت من عقوبة السجن
للمرة الأولى في المملكة... حدث استثنائي تستضيفه السعودية 2021
موقف رونالدو من الالتحاق بمعسكر منتخب البرتغال
زيدان يقر بالذنب بعد فضيحة ريال مدريد أمام فالنسيا
شاهد.. هدف نادر بضربة رأس من خارج منطقة الجزاء
حدث رياضي وتاريخي مهم تنتظره السعودية خلال عام
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس