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السعودية تكشف تفاصيل الهجوم المسلح على أحد سفاراتها في الغرب

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أكدت السفارة السعودية في لاهاي اليوم الخميس تعرضها لحادث إطلاق نار لم يؤد إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.

ووصفت السفارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق من اليوم بأنه "اعتداء جبان"، مبدية إدانة حكومة المملكة له.

وأشارت السفارة إلى أن رجال الأمن فيها أبلغت الجهات المعنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، مؤكدة عدم تعرض أي من منسوبي البعثة الدبلوماسية لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، "متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة".

وحثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا على "رفع مستوى الحيطة والحذر وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة".

  
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