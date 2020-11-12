كم مرة تحتاج الى غسل شعرك خلال الأسبوع؟

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كم مرة تغسل شعرك خلال الاسبوع؟ سؤال قد لا يبدو ضرورياً ، إلا أن إجابته مهمة جدا لصحة الشعر من عدمها بحسب المختصين في الصحة ، اذ مايزال الجدل مثارا بين خبراء الصحة وعامة الناس، بشأن عدد المرات التي يحتاج فيها الإنسان إلى غسل شعره ، وهو سؤال يعتبره محرك البحث الأشهر في العالم غوغل شائعا وشهيرا.

المختصون في الصحة وفي آخر دراساتهم يؤكدون ان شعر الإنسان يحتاج للغسل حين يصبح دهنيا، مشيرين إلى أن مدة ظهور وإنتاج الدهون من بصيلات الشعر تختلف من شخص لآخر بناء على هرموناته وجيناته.

اما الهرمونات المسؤولة عن زيادة إفراز الدهون فترتفع بشكل ملحوظ خلال فترة البلوغ ، وهو ما يجعل الكثير من الناس يمتلكون شعرا دهنيا مع تقدمهم في العمر ، خاصة اذا ماقارنا ذلك بالأطفال الذين يصبح شعرهم دهنيا بعد فترة طويلة من غسله .

والإجابة عن السؤال الشائك بخصوص عدد مرات غسل الشعر فإجابته إذاً تختلف من شخص لآخر حسب عمره وطبيعة جسمه .

لكن مايجمع عليه المختصون ان الإنسان إمراة كانت او رجلا لا يحتاج إلى غسل شعره كل يوم . لأن الغسل اليومي يضر أكثر مما ينفع بنوع الشعر وكثافته .

المختصون أيضا ركزوا على ثلاث نقاط ذكروا ان كل انسان عليه ان يضعها بعين الاعتبار عند محاولة معرفة كم عدد المرات المناسبة لغسل شهره وهي :

1-شكل الشعر:

مثلا إذا كان شعرك تعرض للتلف أو الضرر بسبب كثرة إستخدام صبغات الشعر أو التصفيف او استخدام مواد مثل مثبتات الشعر او المملسات، فإنه يجب غسله بشكل أقل أي مرة واحدة في الأسبوع .

2- بنية الشعر :

طول الشعر ونوعيته يؤثران بشكل كبير على سرعة انتشار الدهون . فمثلا إذا كان شعرك خشنا أو مجعدا ، فإنه ينصح بغسله مرة واحدة في الأسبوع.

وفي المقابل، يحتاج الأشخاص ذوو الشعر الناعم الأملس إلى غسله مرتين في الأسبوع أو أكثر بحسب مايروه مناسبا.

3- نوع الجلد :

إذا كانت بشرتك غير دهنية، فربما تحتاج إلى غسل شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد فقط ، وفي حال كانت فروة رأسك دهنية، فقد تحتاج إلى غسل شعرك أكثر من ذلك.