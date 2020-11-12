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أكثر 6 محافظات في اليمن تشهد طقسا جافا وباردا خلال الساعات القادمة

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس البارد والجاف على عدد من المرتفعات والمحافظات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية ليوم الخميس، أن الطقس سيكون بارداً وجافاً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و الضالع .

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، إب ، لحج، أبين، شبوة و حضرموت وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية .

ونبه المركز المواطنين في تلك المحافظات أو الذاهبين إليها من الأجواء الباردة وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، حاثاً المزارعين على الحفاظ على محاصيلهم الزراعية.

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