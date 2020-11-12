أول هجوم حوثي باتجاه السعودية بعد التهديد بإستهداف منشآت حيوية

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد ساعات قليلة من توعد الحوثيين بشن هجمات، تستهدف منشآت حيوية سعودية؛أعلن التحالف العربي، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية على السعودية.،واحباط هجومين بزورقين مفخخين اطلقا من محافظة الحديدة.

وقال العقيد تركي المالكي اليوم الخميس إن القوات المشتركة دمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران باتجاه الأراضي السعودية.

ومساء أمس أعلن المالكي اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقتهما مليشيا الحوثي من الحديدة.

حيث صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيات وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وامس قال"يحيى سريع" المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري في السعودية ستكون هدفاً مشروعاً".

وأضاف ، أن جماعته "لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة"، رداً على ما قال إنه "استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري وإغلاق المطارات والموانئ".