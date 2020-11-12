إغلاق أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن بالقوة والبنك يصدر بيان أمريكا تطلب من الحوثي الافراج عن معتقل يهودي فورا .. من هو؟ بايدن يأتي بأول وزيرة للدفاع في تاريخ امريكا واخرى سيختارها للخارجية ترامب أنفجز غضباً وحطم مكتبه...هل هذه لحظة تلقي خبر فوز منافسة في الإنتخابات في تطورات خطيرة...روسيا تهدد بالإنسحاب من منظمة حظرالأسلحة الكيميائي وهذه أبرز الأسباب أردوغان يوجه رسالة عاجلة لوزير المالية السابق ويعلن عن سياسات إقتصادية جديدة قد لا تصدق...7فوائد مذهلة للرمان منها القضاء على الأورام ومحاربة الشيخوخة دراسة مثيرة..هذا ما تفعلة المكسرات في زيادة الخصوبة الجنسية عند الرجال الملك سلمان: يحذر العالم من خطورة مشروع النظام الإيراني ومحاولة امتلاكها سلاحاً نووياً أول تعيين له..بايدن يكشف عن اسم أكبر موظف جديد في البيت الأبيض والذي لا يقدر بثمن
دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، جماعة الحوثي في اليمن إلى الإفراج عن أحد أتباع الديانة اليهودية، المعتقل منذ 4 سنوات.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر، قال فيها "يواصل المتمردون الحوثيون في اليمن اضطهاد الأقليات الدينية".
وقال إن: "ليفي سالم موسى مرهابي، أحد أتباع الديانة اليهودية في اليمن، يعاني منذ 4 سنوات الاعتقال غير المشروع من قبل الحوثيين".
ودعا بومبيو الحوثيين إلى سرعة إطلاق سراح مرهابي، بشكل فوري، دون مزيد تفاصيل.
ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الحوثي المتهمة بتنفيذ اعتقالات مستمرة منذ سيطرتها على صنعاء نهاية عام 2014.
وبحسب تلفزيون “الحرة” الأمريكي، قالت الخارجية الامريكية في بيان إن سجن مرحبي تواصل على الرغم من صدور أمر قضائي بإطلاق سراحه، في سبتمبر عام 2019.
وتشهد صحة مرحبي تدهورا، بينما يقبع في سجن صنعاء، وهو معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق بيان الخارجية الامريكية.