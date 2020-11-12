أمريكا تطلب من الحوثي الافراج عن معتقل يهودي فورا .. من هو؟

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، جماعة الحوثي في اليمن إلى الإفراج عن أحد أتباع الديانة اليهودية، المعتقل منذ 4 سنوات.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر، قال فيها "يواصل المتمردون الحوثيون في اليمن اضطهاد الأقليات الدينية".

وقال إن: "ليفي سالم موسى مرهابي، أحد أتباع الديانة اليهودية في اليمن، يعاني منذ 4 سنوات الاعتقال غير المشروع من قبل الحوثيين".

ودعا بومبيو الحوثيين إلى سرعة إطلاق سراح مرهابي، بشكل فوري، دون مزيد تفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الحوثي المتهمة بتنفيذ اعتقالات مستمرة منذ سيطرتها على صنعاء نهاية عام 2014.

وبحسب تلفزيون “الحرة” الأمريكي، قالت الخارجية الامريكية في بيان إن سجن مرحبي تواصل على الرغم من صدور أمر قضائي بإطلاق سراحه، في سبتمبر عام 2019.

وتشهد صحة مرحبي تدهورا، بينما يقبع في سجن صنعاء، وهو معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق بيان الخارجية الامريكية.