في تطورات خطيرة...روسيا تهدد بالإنسحاب من منظمة حظرالأسلحة الكيميائي وهذه أبرز الأسباب

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا قد تفكر في الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا استمرت المنظمة في إصدار قرارات ضد الدول غير المرغوب فيها بالنسبة للحكومات الغربية.
وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "تخيلوا لو أننا انسحبنا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقولون: "هذا المطلوب إثباته"، ولكن إذا فقدت كل مصداقيتها تمامًا وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها
وأكد: "لكننا لا نقوم بمثل هذه التحركات المفاجئة - بشأن الخروج من هناك... ولا نوصي الآخرين بفعل ذلك".
وكأوضح مثال على انحياز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استشهد المندوب الروسي بالوضع حول سوريا واتهامات ضد السلطات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تعتبره موسكو ودمشق غير مدعوم بأدلة.
وأكد الدبلوماسي الروسي، في الوقت نفسه، أن روسيا بشكل عام تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منظمة مهمة قائلا: "ربما يتعين علينا فصل منظمة الدول الأعضاء عن الأمانة العامة التقنية الذي يعد الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة، إننا لا نقول إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها ليست ضرورية أو مهمة"، وتابع قائلا: "بل هي أداة أساسية لمنع إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها. وقد فعلت الكثير في هذا المجال، وقد فازت بجائزة نوبل".
واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، وفقاً لنتائج فريق التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا عام 2017، دمشق بشن هجمات جوية من قبل قواتها، في محافظة حماة باستخدام الكلور والسارين.
وخلص فريق التحقيق والتحديد الذي تم تأسيسه عام 2018، في أول تقرير له نشر بنفس التاريخ على موقع المنظمة، إلى أن مقاتلتين من طراز "سو-22" تابعتين للواء الـ50 للفرقة الـ22 للقوات الجوية السورية أقلعتا فجر 24 و30 آذار/مارس 2017 من مطار الشعيرات العسكري لإلقاء قنبلتين من طراز" أم " 4000 تحتويان على غاز السارين جنوب بلدة اللطامنة في ريف حماة.
اتهمت روسيا والحكومة السورية مرارا المنظمة بالتحيز في التحقيق بالحوادث في الجمهورية العربية السورية وشككت في الاستنتاجات التي خلصت إليها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
واعتبرت سوريا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائي يهدف إلى تزوير الحقائق واتهام الحكومة بالباطل