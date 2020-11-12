الملك سلمان: يحذر العالم من خطورة مشروع النظام الإيراني ومحاولة امتلاكها سلاحاً نووياً

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 129

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، داعيا العالم لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الملك سلمان أثناء افتتاحه لأعمال السنة الأولى للدورة الثامنة لمجلس الشورى أنه يجب اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاه المشروع الإيراني، بما يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب وتهديده للسلم والأمن الدوليين.

وأشار الملك سلمان إلى أن المنطقة تواجه محاولات عديدة من قوى إقليمية، تسعى لفرض نفوذها السياسي، وأيديولوجيتها المتطرفة، خدمة لمصالحها الخاصة، غير عابئة بأعراف دولية أو مراعاة لحقوق الجوار، وهذا النهج العدواني المتعنت مسؤول عما آلت إليه الأوضاع في بعض دول منطقتنا، كما هو مسؤول كذلك عما خلفه من مآس في تلك الدول يندى لها جبين الإنسانية.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - عبر الاتصال المرئي - أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع