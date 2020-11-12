أول تعيين له..بايدن يكشف عن اسم أكبر موظف جديد في البيت الأبيض والذي لا يقدر بثمن

الخميس 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بادين يكشف اسم كبير موظفي البيت الأبيض هكذا وصفه ""كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً" في أول تعيين يُقدم عليه الرئيس الأميركي المنتخب.

وأعلن جو بايدن الخميس تعيين رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، في منصب كبير موظّفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة.

وقال في بيان إنّ كلين، الديموقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عاماً والذي شغل اعتباراً من العام 2009 منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائباً للرئيس باراك أوباما، "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً".

كما أضاف أنّ "خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

ويعود مشوار كلين مع الرئيس المنتخب إلى ما قبل تولّي بايدن منصب نائب الرئيس، إذ إنّ الرجلين عملا سوياً حين كان بايدن رئيساً للجنة العدل في مجلس الشيوخ. كما كان كلين كبيراً لموظفي نائب الرئيس الديموقراطي السابق آل غور.

وفي عهد أوباما، تولّى رون كلين خصوصاً مهمة تنسيق إدارة البيت الأبيض لأزمة إيبولا في 2014. شرف العمر في المقابل، أكد كلين أن قرار تعيينه كبيراً لموظفي البيت الأبيض في الإدارة المقبلة منحه "شرف العمر".

وأضاف "أتطلّع إلى مساعدة الرئيس المنتخب (بايدن) ونائبته كاملا هاريس، في جمع فريق موهوب ومتنوّع للعمل في البيت الأبيض، لتنفيذ مشاريعهما التغييرية الطموحة، والسعي إلى جسر الانقسامات في بلدنا" أميركا

وكما أضاف أنّ "خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

وأضاف "أتطلّع إلى مساعد ويعد كلين من المقربين جداً لبايدن، وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ.